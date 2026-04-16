Êzdiyên li Dihokê dijîn îsal Cejna Çarşema Sor li malên xwe pîroz kirin

Êzdiyên li Dihokê dijîn îsal bi hinceta rewşa ewlehiyê şûna ku li Laleşa ji bo wan pîroz e pîrozbahiyê bikin li malên xwe "Çarşema Sor" a ku ji bo wan cejna sala nû ye, li malên xwe pîroz kirin.
Êzdiyên ku li bajaroka Şaryayê û herêmên hawirdor dijîn ji ber rewşa ewlehiyê ji bo Çarşema Sor neçûn Laleşê.
Serokên ruhanî yên Êzdiyan ên ku rewşa li herêmê dan ber çav û xwestin ku ewlehiya canê gel pêk bînin biryar dan ku îsal li Perestgeha Laleşê ji bo cejna sala nû tu merasimên dînî neyên kirin.
Endamên cemeatê ji bo Çarşema Sor a ku yek ji rojên dînî yên girîng ên Êzdiyan e neçûn Laleşê bi hêkên boyax kirine û şêraniyên taybet ên çêkirine va rîtuelên dînî li malên xwe kirin û cejna xwe pîroz kirin.
Êzdî her sal çarşema ewil a piştî 13ê nîsanê wekî "Çarşema Sor" ango wekî cejna sala nû pîroz dikin.
Ev cejn li gor baweriya Êzidîtiyê wekî sembola afirîneriya dinyayê û destpêka jiyanê tê qebûlkirin.
Çarşema Sor her wiha wekî sembola hatina biharê û ji nû va vejînê tê qebûlkirin.