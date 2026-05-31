Zozanê Feraşînê ya li Şirnexê kesên ku dixwazin li siruştê dema xwe derbas bikin diezimîne

Piştî ku hewa germ bû û berf heliya, zozanê ku bilindahiya wê 2 hezar û 725 mêtro ye heşîn bû.
Ev herêma ku li ser çiyayên derûdorê hê jî cîbicî berf lê heye, hewaya wê paqij e û çemên wê bi berfa ku dihele va coş dibe, bala siruşthezan dikişîne.
Kesên ji gund û navçeyên der û dorê di dawiya hefteyê da çûn zozanê, kon danîn û ketin ava sar û avjenî kirin.
Ji welatiyan Dilgeş Aslan got piştî ku hewa germ bû ew bi hevalên xwe ra hat seyranê û wiha axivî: "Em dixwazin ev der ji bo turîzmê bê vekirin. Cihekî wisa ye ku divê herkes were û bibîne."
Metîn Yaramişê ku ji Silopiyê hatiye jî got wan kon daniye, seyran kiriye û rojeke xweş li vê herêmê derbas kiriye.