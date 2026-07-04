Zozanê Berçelanê bi mêrgên xwe bala koçeran û bi tebîeta xwe jî bala siruşthezan dikişîne

Sayim Harmancı
04 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 04 Tîrmeh 2026
Zozanê Berçelanê ku li Hekariyê li bilindahiya 3 hezar û 300 metreyî ye, bi hewaya xwe ya sar, çavkaniyên ava paqij û çêregehên xweş bala heywandaran dikişîne û di heman demê da bi dîmenên xwe yên balkêş jî bala hezkiriyên xwezayê dikişîne.
Hekarî ku di zivistanê da bi navenda xwe ya kaşûnê û di havînê da bi bedewiya xwe ya xwezayî û bilindahiyên xwe derdikeve pêş, di seranserê salê da pêşwaziya hezkiriyên kampê, çiyageran, wênekêşan û hezkiriyên xwezayê ji gelek welatan dike.
Zozanê Berçelanê ku bi 25 kîlometreyan dûrî navenda bajêr e, ji ber bedewiya xwe ya xwezayî di nava wan cihên sereke da ye ku ji aliyê geştiyaran va tê tercîhkirin.
Malbatên koçer yên ku di mehên havînê da bi keriyên xwe ji bajarên Herêma Başûrê Rojhilatê Anadoluyê ber bi zozanên bilind va diçin, di konên nêzî çavkaniyên avê da dimînin.
Îsmaîl Karayê dilxwazê wênekêşiyê yê ji Adiyemanê ji nûçegihanê AAyê ra heyraniya xwe ya ji bo Berçelanê anî ziman û destnîşan kir ku wî berê çend caran serdana herêmê kiriye.
Bayram Calpê şivanê koçer yê ji Batmanê diyar kir ku wan di destpêka meha Hezîranê da dest bi mayîna li zozanan kiriye û got ku em ê di meha Îlonê da jî vegerin.