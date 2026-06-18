Xwendekarên BÎLSEMê yên Cizîrê di TEKNOFEST 2026an da derketin nîv fînalê
Li Cizîra navçeya Şirnexê xwendekarên Navenda Çand û Hunerê ya Îsmaîl Ebul-îz (BÎLSEM) di TEKNOFEST 2026an da derketin nîv fînalê.
Abidin Yel
18 Hezîran 2026•Rojanekirin: 18 Hezîran 2026
photo: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / AA
ŞıRNAK
Di daxuyaniya Midûriya Perwerdeya Neteweyî ya Navçeyê da hat ragihandin ku xwendekarên BÎLSEMê di "Pêşbaziya Teknolojiya Kêrî Mirovahiyê Tê" da bi performansa xwe ya baş va derketin nîv fînalê û bûn serbilindiya Cizîrê.
Di daxuyaniyê da hat diyarkirin ku Tîme Cezeriyên Ciwan a ku Murat Işikogluyê ku di Kategoriya Dibistana Navîn a Teknolojiyên Jiyana Baş û Tenduristî ya Teknolojiyên Kêrî Mirovahiyê Tê da şêwirmendiya wan dike, xwendekar Yagiz Taha Dogan û Dîcle Nur Işikoglu cî digirin bi "Projeya Gihaştin û Jiyana Bêasteng" da derket nîv fînalê û hat gotin ku di "Pêşbaziya Teknolojiya Kêrî Mirovahiyê Tê da di kategoriya Dibistana Seretayî ya Jiyana Baş da jî Tîma Hevalê Canê Mina ku Gulbîn Bulut û Asmîn Oner cî digire û Tuba Çaça Kul şêwirmendiya wê dike bi Projeya Tenduristiya Hişî va di TEKNOFEST 2026an da derketin nîv fînalê."
Xwendekarên BÎLSEMê yên Cizîrê di TEKNOFEST 2026an da derketin nîv fînalê