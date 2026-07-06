Termê kesê li Diyarbekirê wenda bû di Çemê Batmanê da hat dîtin

Osman Bilgin
06 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
DIYARBAKIR (AA) - Li Sîlvana navçeya Diyarbekirê zilamê wenda bûbû, termê wî hat dîtin.
Termê Abdullah Yyê 36 salî yê şêniyê taxa gundewarê Çevrîksuyê yê 3yê Tîrmehê derdora saet 11.00an ji mal derket û ji wê gavê şûnda xeber jê nehat sitandin, di Çemê Batmanê da hat dîtin.
Eqrebayên Abdullah Yyê ku ji mal derketibû û xeber jê nehatibû sitandin, pêr agahî dabûn û li ser agahiyê, ekîbên cendirmeyê hatibûn sewqkirin.
Di lêgerînan da li keviya Çemê Batmanê, bîsîklet, tora masiyan û di hindurê teslîsekî da jî masî ku hatibû diyarkirin yên Abdullah Y. ne, hatibûn dîtin. Li ser vê yekê ekîbên Lêgerîn Xilaskirina Binê Avê (SAK) ya Cendirmeyê, AFAD, UMKE, tenduristî, cendirme, Îtfaiyeya Şaredariya Batmanê, Lêgerîn Xilaskirina Şaredariya Kayapinarê, ANDA û Heyva Sor a Tirk bo herêmê hatibûn sewqkirin û ekîban li qeraxê Çemê Batmanê xebata lêgerînê dabû destpêkirin.