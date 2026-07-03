Şaredariya Bajarê Wanê bi GESa ava kir va dê salane 900 milyon lire teserûfê bike

Nevzat Umut Uzel
03 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 03 Tîrmeh 2026
Li gor daxuyaniya Şaredariyê piraniya GESa ku VASKÎ li qadeke 500 hezar qeremêtroyî ya li Edremîta navçeya Wanê ava dike, hat temamkirin.
Tê payîn ku santrala ku yek ji veberhênanên herî mezin ên vejena dikare xwe nû bike da cî digire di demeke kurt da bikeve xizmetê.
Santral dê di serî da 38,5 megavat hêza avakirî vejena ceyranê hilberîne û bi temamkirin xebatên merhaleya duyemîn va tê payîn ku hêza avakirî ya santralê derkeve 68 megavatê.
Tê payîn ku bi saya projeyê sazî ji mesrefên vejenê salane biqasî 900 milyon lire teserûfê bike û pêşî li ber 36 hezar û 700 ton berdana karbonê bê girtin.