Rêyên gundên li Qersê tên nûkirin

Cüneyt Çelik
18 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 18 Tîrmeh 2026
Li Qersê tîmên Rêveberiya Taybet ya Qersê wê li ser rêyeke 180 kîlometreyî karê nûkirina rê pêk bînin.
Waliyê Qersê Ziya Polat, Parlamenterê AK Partiyê yê Qersê Adem Çalkin û Sekreterê Giştî yê Rêveberiya Taybet ya Qersê Fatih Tekcan li ser karên ku li ser rêyên koma gundên Kurudereyê dihatin kirin, lêkolîn kirin.
Polat piştî ku derbarê xebatê da agahî ji rayedaran wergirtin, ji rojnamevanan ra got ku dewlet her tim di xizmeta gel da ye û tîm li qadê dixebitin.
Waliyê Qersê Ziya Polat got ku wê li ser rêyeke 180 kîlometreyî karê nûkirina rê pêk bînin.