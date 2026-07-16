Qonaxa sêyemîn ya Şampiyoniya Raftingê ya Tirkiyeyê li Wanê dest pê kir

Orhan Sağlam, Sedat Gümüş
16 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 16 Tîrmeh 2026
Qonaxa sêyemîn ya Şampiyoniya Raftingê ya Tirkiyeyê li Çataka navçeya Wanê dest pê kir.
180 werzişvanên ji 9 bajaran beşdarî şampiyoniyê dibin ku li ser Çemê Çatakê tê lidarxistin û bi hevkariya Federasyona Kanoyê ya Tirkiyeyê, Rêveberiya Ciwanî û Werzişê ya Wanê û Qeymeqamtiya Çatakê hatiye organîzekirin.
Şampiyoniya li ser Çemê Çatakê ku xwediyê yek ji dirêjtirîn parkurên Tirkiyeyê ye û bala hezkiriyên raftingê dikişîne wê di 18ê Tîrmehê da bi dawî bibe.
Gurkan Koseyê Koordînatorê Giştî yê Raftingê yê Federasyona Kanoyê ya Tirkiyeyê ji nûçegihanê AAyê ra got ku pêşbazî di bin şert û mercên guncaw yên hewa û avê da tê lidarxistin.