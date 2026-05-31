Qesra Îshaq Paşa di eydê da mazuvaniya 25 hezar û 330 kesî kir

Talha Koca
31 Gulan 2026•Rojanekirin: 31 Gulan 2026
Ziyaretvanên ku betlaneya xwe li herêmê derbas kirin, qesra dîrokî ya ku di Lîsteya Berwext a Mîrata Dinyayê ya UNESCOyê da cî digire geriyan.
Li qesrê liv û tevger zêde bû û ziyaretvanan wêne û dîmen kişandin.
Walîtiya Agiriyê der barê mijarê da daxuyaniyek da.
Di daxuyaniyê da wiha hat gotin: "Di 9 rojên betlaneya eydê da 25 hezar û 330 kesî Qesra Îshaq Paşa ya ku şopên avahîsaziya Selçukî û Osmaniyan dihewîne û xwediyê yekem pergala kalorîferê ya cîhanê ye û bi îhtişama xwe ya dîrokî, avahîsaziya xwe ya bêhempa û dewlemendiya xwe ya çandî va ji bo tûrîstên navwelêt û biyanî cihê gerê ye, ziyaret kir."