Mexdûrên qetlîama Tadamunê ya li Şamê ji ber girtina Emced Yûsiv kêfxweş in

Niştecihên Taxa Tadamunê yên li Şama paytextê Sûriyeyê û xizmên kesên di bûyeran da jiyana xwe ji dest dan li herêma ku qetlîama di sala 2013an da hat kirin civiyan û piştî girtina Emced Yûsivê ji berpirsyarên qetlîamê bangewaziya edaletê kir.
Qerebalixiya ku li herêmê civiya dirûşme berz kirin û xwestin ku gumanbar li herêma ku lê sûc hat kirin bê darizandin.
Beşdarvanan diyar kir ku di nav kesên di qetlîamê da jiyana xwe ji dest dan kesên bi eslê xwe ji Filistînê ne jî hebûn û kulîlk danîn li herêma qetlîam wir qewimî û alayên Sûriye û Filistînê vekirin.
Ji niştecihên taxê Ummu Mihemeda ji nûçegihanê AAyê ra axivî hesta xwe wekî "kêfxweşiyeke terîfa wê mimkûn nîne" bi nav kir û got ku "Bila hemû dinya me bibihîze, em wî li vir dixwazin, bila li cihê sûc bê darizandin."
- "Xwedê ji hemû zaliman hefya xwe hilîne"
Ummu Mihemedê got ku "Em bi azadbûnê şa bûn lêbelê ev şahî hê mezintir e, kêfxweşî û şahiyeke ji rêzê nîne. Ez ji bo parvekirina û îfadekirina kêfxweşiya xwe bi lez û bez hatim cihê qetlîam lê hat kirin."
Ummu Bîlalê jî got ku "Em ji sibehê sû va li vir in. Heke tiştek ji destê me bê em ê bikin. Em di îfadekirina hestên xwe da zehmetiyê dikşînin. Înşeallah Xwedê ji wî heyfa xwe hilîne. Xwedê ji hemû zaliman hefya xwe hilîne."
- Qetlîama Tadamunê
Dîmenên der barê bi destê hêzên rejima Beşar Esedê hilweşiyayî di 16ê nîsana 2013an da li Taxa Tadamunê ya li başûrê Şamê kuştina herî kêm 41 sivîlan cara ewil di 2022yan da derketibûn holê.
Di dîmenên ku li hin şaxên çapemeniyê yên navneteweyî û çapemeniya civakî cî girtin da hatibû dîtin ku Yûsivê peywirdarê îstixbaratê yê rejima Esed yê ku rûyê wî bi awayekî eşkere dixuyê li sivîlên ku çavên wan girêdayî ye û destê wan di kelemçeyê da hatine binçavkirin û gotine wan ku bibezin dixe.
Di cotmeha 2023yan da derketibû holê ku kiryarê qetlîamê Yûsiv hê jî li baregeha eskerî dixebite û Antony Blînkenê Wezîrê Karên Derva yê Amerîkayê yê heyamê heman salê ragihandibû ku ji bo Yûsiv û malbata wî daketina Amerîkayê hat qedexekirin.