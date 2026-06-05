Li Zanîngeha Sêrtê merasima mezûniyetê hat lidarxistin
Li Zanîngeha Sêrtê ji bo 2 hezar û 750 xwendekaran merasima mezûniyetê hat lidarxistin.
Fecri Barlık
05 Hezîran 2026•Rojanekirin: 05 Hezîran 2026
SIIRT
Li merasima li Stadyuma Kampusa Kezerê ya Zanîngeha Sêrtê xwendekaran meşa kortejê kirin. Di meşê da xwendekaran êrîşên Îsraîlê yên dijî Xezeyê protesto kirin û dovîz û pankartên li serê "Em li ba gelê Filistînê ne" nivîsandî hebûn vekirin.
Walî Kemal Kizilkaya di axaftina xwe ya li merasimê da xwendekarên ku perwerdeya xwe serkeftî temam kirin û pêngaveke nû avêtin jiyaneke nû û malbatên wan pîroz kirin.
Kizilkaya pêşniyaz li xwendekarên mezûn kirin û ev gotin:
"Ciwanên ezîz dîplomayên we îro hildan belgeya serkeftinê ye. Lêbelê di heman demê da destpêka rêwitîyeke nû ye. Serdema ku em di nav da ne serdemeke wisa ye ku agahî, teknolojî û hişê çêkirî ji nû va têşe digire. Di vê heyamê da hêviya welatê me ji we ew e ku hûn bibin kesên ku rê didin guherînê. Îro ji nav we mezûnên ku dê wek doxtor, endezyar, mamoste, birêvebirên kamuyê, îlahiyatnas, xebatkarên tenduristiyê, baytar, endezyarên zîreatê, ekonomîst û di qadên cuda de xizmet bikin derdikevin. Lêbelê hêviya welatê me ew ku hûn bibin mirovên qenc, welatiyên baş û xwedî wijdanekî xurt ne tenê bibin xwedî pîşeyekî."
Rektorê Zanîngeha Sêrtê Prof. Dr. Nîhat Şindak jî der barê xebatên zanîngehê da agahî dan û ji ber beşdariyê spasiya her kesî kir.
Di merasima ku govend hat gerandin da belgeyên serkeftinê dan xwendekarên ketin dereceyê. Xwendekarên mezûn bûn paşê kepên xwe avêrin hewayê.
Akademîsyen û malbatên xwendekaran jî beşdarî merasimê bûn.