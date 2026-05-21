Li Zanîngeha Artukluyê ya Mêrdînê merasima mezûniyetê ya sala akademîk a 2025-2026an hat lidarxistin.
Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
photo: Halil İbrahim Sincar / AA
Türkiye, Mardin
Di merasima ku li sehaya fitbolê ya zanîngehê hat lidarxistin da xwendekarên mezûn meşa kortejê kirin.
Rektorê Zanîngeha Artukluyê ya Mêrdînê Prof. Dr. Îbrahîm Ozcoşar pêşniyaz li xwendekarên mezûn bûn kir.
Ozcoşar diyar kir ku wek zanîngeh girîngiyê didin ku kesên birûmet û kêfxweş perwerde bikin û ev gotin:
"Yek ji wan tiştên girîng ên ku li jiyanê mirovan kêfxweş dike ew e ku bi rûmeta xwe bi bi awayekî kêfxweş bijî. Me hewl da ku li zanîngeha me xwendekarên xwe digel serkeftina akademîk di van herdu mijaran da jî perwerde bikin. Ez wisa difikirim ku xwendekarên me di mijara rûmetdarî û kêfxweşiyê da ji emsalên xwe yên li dinyayê gelekî pêşdetir in. Ev rewş ji bo zanîngeha me serbilindiyek e. Dibe ku hûn ji hêla fizîkî va îro ji zanîngeha me vediqetin lêbelê wisa bawer im ku peywendiya di navbera we û Zanîngeha Artukluyê ya Mêrdînê da dê heta dawiya emrê we dewam bike. Bîranînên vê kampusê, dengê vî bajarî û rihê van axan dê timî bi we ra be. Bila rêya we û bextê we vekirî be."
Yekemînê heyamê, xwendekarê Beşa Ziman û Wêjeya Erebî ya Fakulteya Wêjeyê Ayhan Ozturk jî got ku ji ber ku ji zanîngehê vediqetin xemgîn in, yekemînî serbilindiyek e bo wî.
Piştî axaftinan plaket dan xwendekarên ku zanîngeh bi derece temam kirin.
Hin xwendekarên mezûn jî pişt ra kepên xwe avêtin hewayê.
Vê heyamê ji 16 fakulte û dibistanên pîşeyê yên bilind biqasî 8 hezar xwendekar mezûn bûn.