Li Wanê li 7 kesên ku bi qaçaxî masîkefal girtine 112 hezar û 742 lire ceza hat birîn

Yılmaz Kazandioğlu
07 Gulan 2026•Rojanekirin: 07 Gulan 2026
Li gorî daxuyaniya Walîtiyê, xebatên ji bo parastina masîkefalên ku di Gola Wanê da dijîn û di navbera 15ê Nîsanê û 15ê Tîrmehê da diçin avên şêrîn ku li hev zêde bibin û ji ber vê jî girtina wan qedexe ye, dewam dikin.
Hêzên ewlehiyê ji esman û bejahiyê li herêmên ku çem dikişin golê teselî dikin ku ew bi qaçaxî neyên girtin.
Di vê çarçoveyê da ekîbên Fermandariya Cendirmeyan a Bajêr nêzîkî Taxa Karahanê 800 kîlo masîkefalên ku bi qaçaxî hatine girtin, bi dest xistin.
Ekîban 112 hezar û 742 lire ceza li 7 kesên ku hat tesbîtkirin ku bi qaçaxî masî girtine, birî.
Xebatên kontol û çavdêriyê yên li Gola Wanê û çemên dora wê dewam dikin.