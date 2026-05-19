Li Wanê ekîb çûn hewara kesê ku li çiyê piyê wî welgeriya û mehsûr ma

Bahar Tanrıtanır
19 Gulan 2026•Rojanekirin: 19 Gulan 2026
Li Îpekyoluya navçeya Wanê kesekî ku li çiyê piyê wî welgeriya û mehsûr ma, ekîb çûne hewarê û ew xelas kirin û rakirin nexweşxaneyê.
Li nêzî Taxa Ortancayê ya li ser Îpekyoluyê welatiyek li devera çiyayî ket û lingê wî tehl bû.
Zilam di cî da mehsûr ma û li ser cabdayîna eqrebayên wî ekîbên AFAD, ambulans, UMKE û cendirme şandin herêmê.
Ekîb bi kordîne xebitîn û welatî ji cihê ku lê bû xelas kir û piştî midaxeleya li cihê bûyerê bi ambulansê rakir nexweşxaneyê.