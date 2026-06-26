[1/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[2/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[3/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[4/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[5/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[6/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[7/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[8/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[9/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[10/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[11/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[12/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[13/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[14/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[15/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[16/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.
[17/17] Li Gurpinara navçeya Wanê, çemên ku ji ber berfa dihele ava wan zêde bû û zozanên bi kulîlkan rengîn bûne, şahiyeke dîtbarî derdixin holê.