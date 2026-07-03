Li Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man

[1/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[2/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[3/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[4/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[5/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[6/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[7/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[8/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[9/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[10/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[11/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[12/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[13/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[14/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.
[15/15] Li Erdîşa navçeya Wanê ava Bendava Koçkopruyê rabû û qurmên daran di bin avê da man.