Li Şirnexê mamosteyan li Geliyê Cehennemê çalakiya meşê li dar xist

Mehmet Demirhan
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Li Şirnexê mamoste li Geliyê Cehenemê meşiyan.
Ji navçeyên Silopî û Cizîrê 60 jê yên nû hatine tayînkirin ji bo 110 mamosteyan çalakiya moral û motîvasyonê hat lidarxistin.
Mamoste li Geliyê Cehnemê meşiyan û paşê li kêleka çem piknîk kirin.
Şêwirmedê Derûnî yê Pispor Eser Karalê ku di lidarxistina organîzasyonê da cî girt got ku bi çalakiyê armanca wan ew e ku oryantasyona mamosteyên nû hatine tayînkirin zûtir çêbe û xweşikahiyên tebiî yên bajêr bi wan bidin nasandin.
Şêwirmendê Psîkolojîk Arzu Karataşa beşdarî bernameyê bû jî got ku bi saya çalakiyê hem firsenda naskirina Şirnexê bi dest xist hem jî bi hempîşeyên xwe ra wextê xwe xweş derbas kirin.