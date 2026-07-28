Li Şanliurfayê wesayîteke bazirganiyê ya sivik û wesayîtek li hev qelibîn, 6 kes birîndar bûn

Cuma Sarı
28 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 28 Tîrmeh 2026
Li Siwerêga navçeya Şanliurfayê wesayîteke bazirganiyê ya sivik û wesayîtek li hev qelibîn jê 2 zarok, bi tevahî 6 kes birîndar bûn.
Wesayîteke bazirganiyê ya sivik a ku şofêrê wê Denîz Îpek (55) û plaqeya wê 02 BA 282 e û wesayîta ku şofêrê wê Mahmut Aydin (70) û plaqeya wê 01 BAN 556 e li ser rêya Çaylarbaşiyê li hev qelibîn.
Di qezayê da her du şofêr, Sercan Karavuş (13), Mehmet Îpek (7), Yildiz Îpek (44) û Bahar Îpek (18) ên ku di wesayîtan da bûn, birîndar bûn.
Li ser cawdayînê cendirme û ekîbên tenduristiyê çûn herêmê.
Ekîban birîndar rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Siwerêgê.