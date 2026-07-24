Li Şanliurfayê şewata ku pekiyabû daristanê ket bin kontrolê

Eşber Ayaydın
24 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 24 Tîrmeh 2026
Şewata ku li texma gundewar a li navçeyê ji ber sedemeke nayê zanîn bi pûş û giyayê ket ji ber tesîra bayê pekiya qada daristanê.
Li ser îxbarê ekîbên Serokatiya Daîreya Agirkujiyê ya Şaredariya Bajarê Mezin, erazozên Midûriya Daristanê ya Herêma Şanliurfayê û TOMA sewqî herêmê kirin.
Di encama xebata ekîban da pêşî li şewatê hat girtin û şewat hildan bin kontrolê, li herêmê xebatên sarkirinê dewam dikin.
Hat hînbûn ku ji ber şewatê kewarên mêşan ên li qada daristanê jî zirar dîtin.