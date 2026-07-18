Li Şanliurfayê otomobîl û minîbus li hev qelibîn, 3 kes mirin 7 kes birîndar bûn

Salih Darıcı
18 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 18 Tîrmeh 2026
Li ser rêbeja Şanliurfa-Bêrecûkê, li texma veqetîna rêya Xelfetiyê otomobîla bi plaqeya 07 BJZ 451 ku Yusra Sezer diajot û minîbusa bi plaqeya 61 VS 428 ku Ali Aydin diajot li hev qelibîn.
Li ser îxbarê ekîbên tendirustî, cendirme û îtaiyeyê hatin cihê bûyerê.
Di kontrola berahî ya ekîbên tendirustiyê da har tesbîtkirin ku Guneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) û Zeynep Sezik (16) canê xwe ji dest dane.
7 kesên din ên ku di qezayê da birîndar bûbûn, rakirin nexweşxaneyan.