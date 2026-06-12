Li Şanliurfayê li malekê bav bi birîndarî, kur mirî hat dîtin

Cuma Sarı
12 Hezîran 2026•Rojanekirin: 12 Hezîran 2026
Li Sêwrega navçeya Şanliurfayê li malekê bav bi birîndarî, kurê wî mirî hat dîtin.
Ji daîreyeke li apartmaneke li Kolana Uçarê ya Taxa Abdalagayê dengê çekan hat bihîstin, li ser vê ekîbên polês û tenduristiyê şandin herêmê.
Ekîbên tenduristiyê yên ketin malê di kontrola kirin da tesbît kirin ku E.S miriye. M.Ş Syê bavê E.S yê hat tesbîtkirin ku xedar birîndar bûye jî bi ambulansê rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Sêwregê.
Ekîbên polêsan li cihê bûyerê lêkolîn dikin û ji bo tesbît bikin ka bûyer çawa qewimiye xebatên xwe didomînin.