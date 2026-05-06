Li Sûriyeyê pêvajoya welatîbûnê ya Kurdan ji bo gelek malbatan bû hêvî
Piştî biryarnameya Serokomariya Sûriyêyê ya ku welatîbûnê dide Kurdên ku li welêt dijîn û bi salên dûr û dirêj in ku ji mafê welatîbûnê mehrûm mane dike rewacê, li Helebê serlêdan dewam dikin û ev ji bo bi hezaran malbatan bû hêviyek
Ahmet Karaahmet
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
photo: Bakr Al Kasem / AA
Suriye, Halep
Piştî biryarnameya Serokomariya Sûriyêyê ya ku welatîbûnê dide Kurdên ku li welêt dijîn û bi salên dûr û dirêj in ku ji mafê welatîbûnê mehrûm mane dike rewacê, li Helebê serlêdan dewam dikin û ev ji bo bi hezaran malbatan bû hêviyek.
Bi destpêkirina qeydê ra gelek jin, ciwan, kal û pîrên ku di destên wan da qeydên malbatê yên berê, belgeyên îqametê û ewraqên fermî hene ber bi navendên serlêdanê va çûn û rêzên dirêj çêkirin.
Armanca vê telîmata ku ji hêla Wezîrê Karên Navxweyî yê Sûriyeyê Enes Xetab va hatiye îmzekirin ew e ku, bi taybetî di serjimêra awarte ya ku di sala 1962yan da li Hesekeyê çêbûbû da kesên bi eslê xwe Kurd in, lê wekî "biyanî" an "neqeydkirî" hatine dabeş kirin bibin xwedî welatîbûnê.
- Serlêdan li gelek bajaran têne qebûlkirin
Di çarçoveya serlêdanên welatîbûnê da li navendên ku li Şam, Heleb, Reqa, Dêra Zor û Hesekeyê hatine damezrandin serlêdan têne qebûlkirin.
Ji serlêderan belgeyên nasandinê, ewraqên îqametê û belgeyên fermî yên ku îspat dikin ku ew li Sûriyeyê dijîn tên xwestin.
Midûrê Karûbarên Sivîlan ê Helebê Mihemed Şewwah ji nûçegihanê AA ra got serlêdan dewam dikin û pêvajo li gorî Biryarnameya Serokomariyê ya ku hejmara wê 13 ye tê meşandin.
Şewwah destnîşan kir ku ji bo serîlêdanê belgeya danasînê û îqametgahê tê xwestin û anî ziman ku her wiha belgeyên dibistanê, fatureyên ceyran û avê digel qeydiyên tenduristiyê û ên weke wan jî tên qebûlkirin.
- "Êdî wê nasnameyeke min hebe ku bikaribim xaniyê xwe, wesayita xwe li ser navê xwe qeyid bikim"
Îmam Mihemedê 33 salî ku ji bo serîlêdana welatîbûnê ji Eynulerebê hatiye Helebê jî wiha got: "Ji bo vê biryara nû ya Serokomarê me yê nû Ehmed Şera, em spasiya wî dikin. Em ji ber vê biryarê kêfxweş in. Êdî ewê welatîbûna me hebe, em bextewar in. Êdî wê nasnameyeke min hebe ku bikaribim xaniyê xwe, wesayita xwe li ser navê xwe qeyid bikim."
- "Li vî welatî em weke her kesî, nasnameyê dixwazin"
Meryem Ehmeda 30 salî ya dayika 3 zarokan jî diyar kir ku ji bo ragihandina daxwazên welatîbûn û nasnameyê ew hatine Helebê û got, "Em mafê xwe yê welatîbûn û nasnameya xwe dixwazin. Li vî welatî em weke her kesî, nasnameyê dixwazin."
Ehmedê spasiya her kesê ku di warê dayîna nasnameyê da keda wan derbas bûye kir û anî ziman ku ev maf wê ji wan ra jî bê dayin, lêbelê heta ku qeyd hatine destpêkirin wê ancax wê demê ji vê yekê bawer kiriye.
