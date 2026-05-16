Li rojhilat bi berf û baranê bendav gihîştin qebareya tam, di hinekan da qepax hatin vekirin
Li Wan, Hekarî û Mûşê bi berf û barana ku di zivistan û biharê da bariya, asta tijîbûna bendavan derket herî jor, di hinekan da bi awayekî bi kontrol, qepax hatin vekirin.
Yılmaz Kazandioğlu, Sayim Harmancı
16 Gulan 2026•Rojanekirin: 16 Gulan 2026
photo: Ali Çelik / AA
Li rojhilat bi berf û baranê bendav gihîştin qebareya tam, di hinekan da qepax hatin vekirin
Türkiye, Van
Li Herêma Rojhilatê Anadoluyê ku germbûna kurewî û hişkesaliyê lê tê hîskirin, berf û barana ku îsal bariya, ji bo 9 bendavên herêmê bû hêvî.
Li Wana ku di nava 23 salên dawîn da serdema herî bi berf û baran îsal bû, li bedavên Zernek, Koçkopru û Morgedikê asta tijîbûnê gihîşt ji sedî 100ê, li Bendeva Sarimehmetê jî asta avê bû ji sedî 72.
Li Hekariyê jî ku li gorî salên raborî rêjeya berf û baranê bi awayekî ber bi çav zêde bû, li Bendava Dilimliyê rêjeya tijîbûnê gihîşt ji sedî 100ê û li bendavên Beyyurdû û Aslandaxê jî gihîşt ji sedî 70yî.
Li Mûşa ku di salên dawîn da bandora hişkesliyê lê diyar bû îsal berf û baran zêde bariyan. Li Bendava Alparslan-1ê asta avê gihîşt asta herî zêde, li Bendava Alparslan-2yê jî asta tijîbûnê weke ji sedî 70 hat pîvan.
Li 5 bendavên ku piştî çend salan gihîştin qebareya tam, qepax bi awayekî bi kontrol hatin vekirin û av hat texliyekirin.