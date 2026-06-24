Li Qersê li nava qada giyayî da dîmenê sihorîkên axê hat kişandin

İdris Karaoğul
24 Hezîran 2026•Rojanekirin: 24 Hezîran 2026
Li Akyakaya navçeya Qersê li nava qada giyayî da dîmenê sihorîkên axê yên ku li xwarinê digeriya, hat kişandin.
Sihorîka axê ku ji ber ku li erdên cotkirî nikarin hêlînê çêkin û nikarin li daristanan bijîn, qadên giyayî hildibijêrin.
Sihorîkên axê ku ji Qefqasan bigire, heta Iraq, Sûriye û Filistînê tên dîtin, li Tirkiyeyê jî li herêma Anadoluya Navîn digel Qers, Erzirom, Îdir û Agiriyê tên dîtin.
Sihorîkên ku li gundê Karahana ser bi navçeyê li qada giyayî hatin dîtin bi şêrîniya xwe balê dikişînin.
Dîmenê sihorîkên ku li derdora hêlînên xwe digeriyan, hat kişandin.