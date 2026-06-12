Li Qersê ji ber lehiyê li 5 gundan xisar çêbû

Cüneyt Çelik
12 Hezîran 2026•Rojanekirin: 12 Hezîran 2026
Li Mezraya li ser navendê, Harmanliya li ser navçeya Susuzê û Atçilar û Akçalara li ser navçeyên Yolboyu û Akçalarê lehî çêbû.
Rêya gundê Harmanliyê hat girtin û hin xanî û axuran da xisar çêbû, permalî telef bûn.
Li ser îxbarê ekîbên cendirme, AFAD û Îdareya Taybet a Bajêr sewqî herêmê kirin.
Ekîbên Îdareya Taybet a Bajêr ji bo pêşî lê bigirin ku ava lehiyê negihêje xaniyan xebat dan destpêkirin, xebatên tesbîtkirina xisarê ya ekîbên AFADê jî dewam dikin.