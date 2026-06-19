Li Qersê dîmenê çêlikên rovî yên ji hêlîna xwe derketin hat kişandin

Hüseyin Demirci
19 Hezîran 2026•Rojanekirin: 19 Hezîran 2026
Li Selîma navçeya Qersê dîmenê çêlikên rovî yên ji hêlîna xwe derketin hat kişandin.
Rovîyên ku li herêmeke zivistan dirêj û dijwar e, dijîn, di mehên Nîsan û Gulanê da li deverên ewle hêlînên xwe di bin erdê da çêdikin.
3 çêlikên rovî ku nêzîkî mehek berê çêbûne, piştî ku ji hêlîna xwe derketin, li çêrgeha li gundê Karahamzayê hatin dîtin.
Rovîyên bi hev ra dilîstin, bi hesasiyeta xwe ya li hember ronahî û deng, dîmenên balkêş derxistin holê.