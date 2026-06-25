Li Meletî, Elezîz û Tunceliyê wê li 12 hezar kesî eşûre bê belavkirin

Orhan Yoldaş
25 Hezîran 2026•Rojanekirin: 25 Hezîran 2026
Midûriyeta Herêmê ya Weqfan a Meletiyê wê li Meletî, Elezîz û Tunceliyê, li 12 hezar kesî eşûreyê belav bike.
Li ber Pirtûkxaneya Gel a Bajêr a Sala 100emîn ya Meletiyê standek hat avakirin û xebatkarên Midûriyeta Herêmê ya Weqfan a Meletiyê eşûre belav kirin.
Midûrê Herêmê yê Weqfan ê Meletiyê Adem Bacanli li vir axivî.
Bacanli anî ziman ku Midûriyeta Giştî ya Weqfan ya Wezareta Çand û Turîzmê ji ber meha muheremê li hemû bajêran eşûreyê belav dike ku ew jî li du cihên cuda ên Meletiyê eşûreyê belav dikin.
Bacanli wiha axivî: "Îro em li ber Nexweşxaneya Perwerde û Lêkolînê ya Meletiyê û Pirtûkxaneya Gel a Bajêr a Sala 100emîn a Meletiyê eşûreyê didin welatiyên xwe. Me îro li Meletiyê eşûre da 3 hezar kesî. Sibê jî em ê li Mizgefta Kernek Karagozlulerê eşûreyê belavî 3 hezar kesî bikin."
Bacanli daxuyand li Elezîz û Tunceliyê jî ew eşûreyê belav dikin, îro û sibê li 3 bajaran wê bi tevahî ji 12 hezar kesî ra eşûre bê belavkirin.