Li Mêrdînê "Mihrîcana Gêlas, Çand û Hunerê ya Navneteweyî ya Yeşîlliyê" dest pê kir

Beşir Şavur
13 Hezîran 2026•Rojanekirin: 13 Hezîran 2026
MARDÎN (AA) - Li Yeşîlliya navçeya Mêrdînû "Mihrîcana Gêlas, Çand û Hunerê" ya ku îsal ya 18emîn tê lidarxistin dest pê kir.
Ji ber festîvala ku ji hêla qaymeqamtî û şaredariyê va tê lidarxistin û dê seranserê 3 rojan dewam bike li meydana navçeyû merasima vekirinê hat kirin.
Di merasimê da Şaredarê Yeşîlliyê Hayrettîn Demir çelenk danî Bîrdariya Ataturk.
Piştî sekna rêzdariyê û xwendina Sirûda Îstiqlalê endamên protokolê û vexwendî bi alayên Tirkiyeyê ra meşa kortejê kirin.
Bernameyê li Navenda Ciwaniyê ya Yeşîlliyê dewam kir û di bernameyê da rapêşiya tîma mehterê, dahol û zirna, erbane û zeybek hat pêşkêşkirin.
Di çarçoveya bernameyê da standên ku berhemên herêmî tên nasandin û firotin hatin vekirin.
Waliyê Mêrdînê Tuncak Akkoyun di bernameyê da axivî û got kêfxweş e ku di Mihrîcana Gêlas, Çand û Hunerê ya Navneteweyî ya Yeşîlliyê ye û wiha axivî:
"Çalakihên çand û hunerê hên bi vî awayî digel ku yekîtî û bihevrabûna me xurt dikin dibin wesîle ku welatiyên me yên biqîmet ên li dervayî bajêr dijîn jî bên bal hev. Mihrîcana gêlasan înşallah dê bibe wesîle ku cotkarên me, hilberînerên me berhêmên ku salekî ji bo wan ked dan bidin nasandin û bifroşin."
Akkoyu behsa pêvajoya Tirkiyeya Bêteror jî kir û ev gotinÇ
"Bi serokatiya Birêz Serokomarê me çendî sal e polîtîkayên ewlehiyê yên li welatê me piştgiriyê dide pêkanîna aramiyê. Di merhaleya niha tê da ne da pêvajoya Tirkiyeya Bêteror ji bo xurtbûna atmosfera aramiyê firsendeke girîng e. Em ê li van axan li aştiya xwe, li biratî û yekîtiya xwe xwedî derkevin. Em ê pêvajoya Tirkiyey Bêteror wekî firsendekî bibin û yekîtî, bihevrabûna ku me ji dîroka xwe mîras hildaye bidin jiyandin û bijîn. Vê mîrateyê ji nifşên bê ra jî bihêlin."
Piştî axaftinan mihrîcan bi konsera Tîsîlawenû koma muzîkê ya Cezayîrê bi dawî bû.