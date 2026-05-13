Li Mêrdînê dê 3yemîn Fuara Pirtûkan bê lidarxistin

Beşir Şavur
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
Li gor daxuyaniya walîtiyê di fuara ku dê bi tevahî 50 stant û 55 weşanxane cî bigirin.
Di çarçoveya fuarê da dû weşanûn bi cureyên cihê ji bo xwendevanan bên pêşkêşkirin û dê naverokeke berfireh bê pêkanîn.
Tê payîn ku fuara pirtûkan piştgiriyê bide pêşketina çandî ya li herêmê û xwendin belav bibe û ji bo weşanxaneyên herêmî û neteweyî atmosfereke hev bandoriyê ya xurt derxîne holê.
Fuar dê du 16ê gulanê da dest pê bike û heta 24ê gulanê dewam bikin.