Li Mêrdînê agir apartmanekê ket û 3 jê zarok 7 kes bi dû ketin

Beşir Şavur
05 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 05 Tîrmeh 2026
Li Taxa Nûrê ji ber sedema ku hê nehatiye tesbîtkirin, agir bi panoya ceyranê ya qata ewil a apartmanekê ket.
Li ser êxbarê ambulans û ekîbên îtfaiyeyê sewqî herêmê kirin.
Ekîban Y.B. (39), E.B. (8), Z.Î. (19), S.S. (22), D.Y. (9), S.Y. (7) û A.E. (49) ji avahiyê texliye kirin.
Kesên ku bi dû ketin piştî midaxeleya ewil a ekîbên tenduristiyê, ambulansê ew rakirin Nexweşxaneya Perwerde û Lêkolînê ya Mêrdînê.
Agir bi midaxeleya ekîban hat temirandin.