Li Heskîfê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin

03 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 03 Tîrmeh 2026
Li Heskîfa navçeya Batmanê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin.
[1/6] Li Heskîfa navçeya Batmanê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin.
[2/6] Li Heskîfa navçeya Batmanê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin.
[3/6] Li Heskîfa navçeya Batmanê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin.
[4/6] Li Heskîfa navçeya Batmanê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin.
[5/6] Li Heskîfa navçeya Batmanê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin.
[6/6] Li Heskîfa navçeya Batmanê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin.
[1/6] Li Heskîfa navçeya Batmanê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin.
[2/6] Li Heskîfa navçeya Batmanê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin.
[3/6] Li Heskîfa navçeya Batmanê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin.
[4/6] Li Heskîfa navçeya Batmanê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin.
[5/6] Li Heskîfa navçeya Batmanê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin.
[6/6] Li Heskîfa navçeya Batmanê dîmenên gava roj çû ava hat kişandin.