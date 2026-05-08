Li Hekariyê Pêşangeha Zanistê ya TUBÎTAK 4006ê hat lidarxistin
Hikmet Temeş
08 Gulan 2026•Rojanekirin: 08 Gulan 2026
photo: Hikmet Temeş / AA
Türkiye, Hakkari
HAKKARÎ (AA )- Li Hekariyê Pêşangeha Zanistê ya TUBÎTAK 4006ê ya ku ji aliyê Navenda Zanist û Hunerê (BÎLSEM) û Dibistana Navendî ya Walî Îdris Akbiyik va hat amaedekirin, hat lidarxistin.
Bernameya ku li Dibistana Navendî ya Walî Îdris Akbiyik birêva çû, bi axaftina vekirinê ya Mamosteya Tirkî ya Navenda Zanist û Hunerê ya Hekariyê û kargêra planê Ferîde Melîke Aksoy û guhdarîkirina muzîkê destpê kir.
Pişt ra Waliyê Hekariyê Îbrahim Taşyapanê ku vekirina pêşangehê kir, Rêveberê Perwerdeya Neteweyî ya Parêzgehê Nurettîn Yilmaz û endamên protokolê ji nêzîk va bi xwendekaran ra mijûl bûn û derbarê projeyan da agahî sitandin.
Di pêşangeha ku bi giştî 20 proje tê da cih girtin, xwendekaran derfeta wê yekê dîtin ku şiyanên xwe yên hizirîna bi zanistî, çareserkirina probleman, geşedana nerîna rexnegerî, xebata bi komî û dahêneriyê pêşkêş bikin.
Rêveberê BÎLSEMê Rahmî Orhan, destnîşan kir di pêşangehê da vekirina xwendekaran 20 projeyên zanistî ku bi piştevaniya mamosteyên xwe amade kiribûn, pêşkêş kirin û pêşangehê eleqeyeke mezin dît.
Rêveberên şaxan yên perwerdeya neteweyî, rêveberên dibistanan, mamosta û xwendekar beşdarî bernameyê bûn.