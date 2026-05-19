Li Hekariyê minibês li dîreka ceyranê qelibî, 11 kes birîndar bûn

Sıraç Karadeniz
19 Gulan 2026•Rojanekirin: 19 Gulan 2026
Li mezraya Guzelkonakê ya li gundê Korgana li ser navçeyê minibêsa bi plakaya 21 FL 300 a ku navê ajokarê wê hê nehatiye hînbûn li dîreka ceyranê ya li kêleka rê xist.
Li ser îxbara kesên hawirdor ekîbên UMKE, tenduristî û cendirmeyan sewqî herêmê kirin, ekîbên Komeleya Lêgerîn û Xilaskirinê ya Şemdînliyê ji bo piştgiriyê çûn cihê qezayê.
Bi ambulansan 11 kesên di qezayê da birîndar bûn rakirin Nexweşxaneyên li Şemdînlî û Yuksekovayê.
Hat hînbûn ku rewşa tenduristiya birîndaran baş e.