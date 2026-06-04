Li Hekariyê kesê ku marê pê va dabû hildan bin tedawiyê

Hikmet Temeş
04 Hezîran 2026•Rojanekirin: 04 Hezîran 2026
Li Hekariyê kesê ku li çiyê mar pê va da hildan bin tedawiyê.
Marê bi F.Kyê 62 salî yê ku nêzî gundê Çîmenliyê ji bo berhevkirina pincar derket çiyê va da.
Li ser îxbara kesên hawirdor ekîbên AFAD, UMKe, cendirme û tenduristiyê sewqî herêmê kirin.
Ekîbên ku bi wesayîtan heta ciheke diyar çûn bi peyatî rêya mayî da çûn û gihaştin herêmê.
Birîndarê ku midaxeleya wî ya ewil hat kirin bi darbestê gihandin cihê ambulans lê ye.
Birîndarê rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Hekariyê hildan bin tedawiyê.