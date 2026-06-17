Li Hekariyê ekîbên tenduristiyê şivanê ku li zozanan nexweş ket gihand nexweşxaneyê

Ulaş Güven
17 Hezîran 2026•Rojanekirin: 17 Hezîran 2026
Li Yuksekovaya navçeya Hekariyê şivanekî ku li zozanan nexweş ket, di encama xebatên ekîbên tenduristiyê da gihîşt nexweşxaneyê.
Şivanekî ku duh ji bo çêrandina pezê xwe çûbû zozanên gundê Adakliyê, kesên derdora wî dîtin ku ew nexweş û bêhal e, ji bo alîkariyê telefonî Navenda Banga Acil a 112ê kirin.
Ekîbên tenduristiyê hatin herêmê û bi meş gihîştin cihê çiyayî yê ku nexweş lê bû û midaxeleya ewil kirin.
Piştî wê ew hildan û heta ambulansê anîn û rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Yuksekovayê.
Welatiyan spasiya ekîbên tenduristiyê kir.