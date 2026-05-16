Li Gola Masiyan dawiya hefteyê hejmara ziyaretvanan zêde bû

Müslüm Etgü
16 Gulan 2026•Rojanekirin: 16 Gulan 2026
Li Şanliurfayê ku yek ji navendên girîng yên tûrîzmê ye li Tirkiyeyê, kesên ku di betlaneya dawiya hefteyê da ji hewaya tavî sûd wergirtin, hatin herêma dîrokî ya Gola Masiyan.
Li Şanliurfayê ku germahiya hewayê ji 20 pileyî derbas bû, kesên ku ji betlaneya dawiya hefteyê sûd werdigirin, serdana cihê dîrokî dikin ku wekî "mezintirîn akvaryûma xwezayî ya cîhanê" tê binavkirin û di tûrîzma dînî da jî cîheke girîng digire.
Serdanvan li vî cihê ku bûye sembola bajêr êm didin masiyan û wêneyên bîranînê dikişînin.