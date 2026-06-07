Li Erziromê Kevirên Pîrebokan ên Narmanê mazûvaniya geştiyaran dike

Canip Kaplan, Talha Koca
07 Hezîran 2026•Rojanekirin: 07 Hezîran 2026
Ev herêma ku ji 12 kanyonên pêk tê û dişibe Grand Canyon a li DYAyê, di salên dawî da wekî rêyeke geştiyariyê ya alternatîf a giring der dikeve berçav.
Geştiyarên navxweyî û yên ji derveyî welêt û herwiha hevserên nû zewicî, serdana kevirên cinan dikin.
Geştiyarên ku li nava kevirên pîrebokan ên ku di nav xelkê herêmî da weke "welatê pîrebokên sor" têne zanîn digerin, wêneyan dikişînin.
Betul Kivrişika ku ji Nevşehîrê hatibû ji nûçegihanê AAyê ra anî ziman ku ew gelekî ji kevirên pîrebokan hez dike.
Kivrişikê diyar kir ku herêm ji aliyê geştiyariyê va giring e û got, "Min kevirên pîrebokan ên li Erziromê pir mereq dikir. Ev der ji ya Nevşehîrê pir cuda ye, hêjayî serdanê ye. Pir bedew e, min digot qey piçûk e lê herêmeke pir mezin e, ez pêşniyarê her kesî dikim ku bên bibînin."
Sefala Muabbeta ku ji welatê Tanzanya ya Rojhilatê Afrîkayê hatibû, diyar kir ku rengên sor ên herêmê dîmenên hêjayî kartpostalan diafirînin.
Muabbetê got, "Erzirom pir bedew e, her tişt sor e. Yên li Nevşehîr spî ne, lê yên vê derê pir cûda ne, ez pêşniyarê her kesî dikim ku serdana vêderê bikin."