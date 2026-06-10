Li Diyarbekirê zarokên ji germê aciz dibin di hewzên xemlê da hênik dibin

Aydın Arik
10 Hezîran 2026•Rojanekirin: 10 Hezîran 2026
Li bajêr hin welatiyên ku ji germê aciz dibin di bin siya darên li park û baxçeyan, zarok jî di hewza xemlê ya li Parka Anzeleyê ya li Sûra navçeya navend hewl didin ku hênik bibin.
Zarok bi kêfxweşî li hewza ku di nav beşa navîn a sûrên dîrokî da cî digire û li gor baweriyê ava wê ji quntara Qerejdaxê tê da avjeniyê dikin û piştî ku ji avê derdikevin xwe li ser betonê li ber tavê dirêj dikin.
Mehmet Turanê ku zarokên xwe anî parkê daxuyaniyek da nûçegihanê AAyê û got ku gelek kesên ku niha zelam in di zarokatiya xwe da li vê hewzê avjenî kiriye û niha zarokên van kesan tên û li heman cihê soberiyê dikin.
Turan got ku li Stenbolê dijî û dema tê Diyarbekirê teqez zarokên xwe tîne hewza xemlê ya li Parka Anzeleyê û gelek malbat jî zarokên xwe tînin heman cihê.
Alparslan Oktemê ku zarokên xwe anîn parkê jî got ku zarok hem kêf dikin û hem jî hênik dibin.
Oktem got ku "Li Diyarbekirê dema hewa germ dibe berî her derê Anzele tê bîra mirov. Em jî ji bo hênikbûnê zarokên xwe tînin vir."
Ji zarokan Veysel Ayê 10 salî jî got ku dema firsenda wî çêbe bi hevalên xwe ra tê û di hewzê da avjeniyê dike.
Ay got ku "Diyarbekir gelekî germ e. Dema hewa germ dibe em bi hevalên xwe yên li taxê ra tên û avjeniyê dikin, gelekî kêfxweş e. Av cemidî ye ê xweş e. Ez her sal têm vir. Ez li vir hînê avjeniyê bûm."
Îlyas Ay jî got ku bi germbûna hewayê ra hatin hewza xemlê û wextê xwe xweş derbas dikin lewma her roj tên parkê.