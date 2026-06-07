Li Diyarbekirê otomobîlê teqle avêt, kesek mir û 3 kes birîndar bûn

Osman Bilgin, Aydın Arik
07 Hezîran 2026•Rojanekirin: 07 Hezîran 2026
Li Çinara navçeya Diyarbekirê otomobîlekî teqle avêt, kesek mir û yek jê giran 3 kes birîndar bûn.
Li Texma Alabaşê ya gundewar otomobîla ku navê ajokar û plakaya wê nehatiye hînbûn ji kontrolê derket û teqle avêt.
Li ser îxbarê ekîbên tenduristî û cendirmeyan sewqî cihê qezayê kirin.
Di qezayê da kesekî di wesayîtê da li cihê bûyerê mir, yek jê xedar 3 kes birîndar bûn.
Ekîbên tenduristiyê birîndar rakirin nexweşxaneyên li bajêr.