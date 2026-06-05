Li Diyarbekirê di şerê çekdarî da yek jê xedar 3 kes birîndar bûn

Aydın Arik
05 Hezîran 2026•Rojanekirin: 05 Hezîran 2026
DIYARBAKIR (AA) - Li Kayapinara navçeya diyarbekirê di şerê di navbera du koman derket da yek jê giran 3 kes birîndar bûn.
Li Taxa Peyasê di navbera du komên ku di navbera wan da neyartî hebûn da nîqaş derket, nîqaş guherî şerê çekdarî.
Di şer da yek jê giran 3 kes birîndar bûn.
Li ser îxbarê ekîbên tenduristî û polêsan sewqî cihê bûyerê kirin.
Ekîbên tenduristiyê birîndar rakirin nexweşxaneyên li bajêr.
Polêsan ji bo girtina gumanbarên tevî şer bûne xebat dan destpêkirin.