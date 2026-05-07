Li deverên bilind ên Îdirê xebatên paqijkirina berfê dewam dikin

Bülent Mavzer
07 Gulan 2026•Rojanekirin: 07 Gulan 2026
Rêyên gund û zozanên quntara Çiyayên Erezê yên li Îdirê ji ber berfa ku li gor salên dawîn îsal zêdetir barî, bi mêtroyan berfê nixûmîn.
Li herêma ku par di meha gulanê da kesên ku heywanên xwe dibirin zozanan û kerî lê bûn, îsal hê jî berf heye.
Ekîbên Îdareya Taybet a Bajêr a Îdirê ji bo ku rêyên gund û zozanên ku berfê girtine vekin, dixebitin.
Ji ber ku demsala zozanan hat, hewl tê dayîn ku hemû rêyên li herêmê û zozanan bên vekirin.
Musa Îşgeyê ji gundê Unbulakê daxuyand ku ew zivistana xwe li navenda Îdirê derbas dike, havînê jî vedigere gundê xwe.
Îşgen got ji ber ku gundê wan li cihekî bilind e rê hatine girtin û wiha axivî: "Salên berê evqas berf tunebû. Em mehek berê dihatin gundê xwe, lê îsal ji ber ku rê girtîne em nehatin. Ekîban hat rê vekir û em jî gihîştin gundê xwe."