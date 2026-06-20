Li Bingolê ji bo nasandina Kelha Sosunê ya li 2 hezar mêtro bilindahiyê ye geşt hat lidarxistin

Ahmet Dengeşik
20 Hezîran 2026•Rojanekirin: 20 Hezîran 2026
Li Gença navçeya Bingolê ji bo nasandina Kelha Sosunê ya li 2 hezar mêtro bilindahiyê ye geşt hat lidarxistin.
Cemiyeta Rojnamevanan a Bingolê ji bo piştgiriya nasandina mîrateya çandî û dîrokî ya bajêr bo qadên dîrokî yên li navçeya Gençê geşta vekolîn û nasandinê hat lidarxistin.
Di çarçoveya bernameyê da li Kelha Sosunê ya li mezraya Kaleonuyê ya li gundê Aktoprakê geşta tebîetê hat lidarxistin.
Rojnamevanên li bajêr peywir dikin, akademîsyenên dîroknas, akademîsyenûn beşa turîzm û rêberiyê, Komeleya Kuluba Amatorên Sînema û Wêneyê ya Bingolê, Nûnertiya Bajêr a Weqfa Parastina Tebîetê ya Heyberên Tebiî û Çandina Daran, Têkoşîna Dijî Erozyonê ya Tirkiyeyê (TEMA), endamûn Kulûba Çiyageriyê ya Rûyê Bakur û xwendekar beşdarî geştê bûn.
Midûrê Enstîtuya Zanistên Civakî ya Zanîngeha Bingolê Doç. Dr. Nebî Butasim got ku bo kelha dîrokî geşteke vekolînê kirin.
Butasim got ku "Kelha Sosunê di hindama Rojhilat-Rojava da li ser zinareke tebiî hatiye avakirin. Li kelhê rêyên veşartî, gelek rêyên li ser zinar hatine qewartin, merdîwen, depo hene. Bi taybetî li serê girê herêmeke dibêjinê text heye. Sarinc û bircên heta roja me hatine hene. Em ji bo ku hem binesaziya çandî ya bajêr, hem berhemên dîrokî û hunerî, berhemên arkeolojîk vekolin hatin kelhê. Em ê xebatên xwe yên bi vî rengê bidomînin."
Nahîr Azakê Serokê Kulûba Çiyageriyê ya Rûyê Bakur diyar kir ku geşt gelekî baş derbas bû.
Azak got hem li cihên dîrokî geriyan û nasandin hem jî meşa xwezayê kirin.
Enes Kayanê xwendekarê beşa Erdnîgaiyê ya Zanîngeha Bingolê jî got derfeta wan çêbû ku Kelha Sosunê bibînin û nas bikin.
Kayan got ku "Kelh nuwaze ye. Tê gotin 3 hezar salî ye. Wekî cihekî tebiî xuya dike. Mirov mat dimîne."