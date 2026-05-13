Li Bidlîsê rêya Gola Kraterê ya Nemrûdê ya ku ji ber berfê girtî bû hat vekirin
Li Tetwana navçeya Bidlîsê rêya Gola Kraterê ya Nemrûdê ya ku ji ber berfê girtî bû di encama xebata dijwar a ku ji hêla ekîbên Îdareya Taybet a Bajêr va hat kirin, hat vekirin.
Berfin Sidar Aşit, Şener Toktaş
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
photo: Berfin Sidar Aşit / AA
Ekîb li bajarê ku zivistan lê dijwar derbas dibe ji bo vekirina rêya gola ku her sal gelek ziyaretvanên herêmî û biyanî diezimîne xebat kirin.
Ekîban li quntara Çiyayê Nemrûdê ya ku digel meha gulanê çendî mêtro berf lê heye di şertên dijwar da xebitîn û bi xebata 3 rojan dewam kir rêya gola kraterê vekirin.
Walî Ahmet Karakaya xebatên li herêmê tedqîq kirin û got ku xebatên paqijkirina berfê ya li serê kanûna pêşîn dest pê kirin îro li Kalderaya Nemrûdê qedandin.
Karakaya diyar kir ku îsal heyameke bi ber û bereket û bi şilî derbas kirin û ev gotin:
"Li gor meteorolojiyê li bajarê me ji ser 9,5 mêtroyan berf hat. Me li 7 navçeyên xwe li 355 gundan û 288 mezrayan li 365 kîlomêtro rêya gundan paqijiya berfê kir. Me her yek ji rêyan kêm zêde 8 car vekirin û înşeallah vê heyamê temam dikin. Biqasî 70 makîneyên kar û 90 personelên me her tim peywirdar bûn. Me li 10 şantiyeyên me heyameke xebatê ya giran derbas kir."
Karakaya destnîşan kir ku Bidlîs yek ji wan bajarên welêt e ku herî zêde berf lê dibare û got ku îsal ji ser nîvendiyê berf hat.
Karakaya spasiya hemû ekîbên ku bi fedakarane xebitîn û rê vekirî hiştin kir.