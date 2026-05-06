Li Bîrecîka navçeya Şanliurfayê xebatên paqijkirinê yên piştî bahozê dewam dikin

Cebrail Caymaz
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Li gor daxuyaniya Şaredariya Bajarê Mezin di çarçoveya xebatên ku bi kordînasyona Şaredariya Bajarê Mezin a Şanliurfayê tên kirin da ji bo ji holê rakirina xisarê xebat dewam dikin.
Ekîb ji bo vekirina rêyên girtî, temîrkirina lembeyûn trafîkê û lewhayan, ji çiqil û qurman paqijkirina dibistan û qadên kamuyê li gelek cihan peywir dikin.
Di çarçoveya xebatên ku li rêya Bîrecîk-Xalfetiyê tên kirin da parçeyên darên ku pekiyan rê, qurm û çiqil hatin paqijkirin û ewlehiya hatin û çûyînê hat pêkanîn.