Li Bîrecîk û Wêranşara Şanliurfayê dibistan ji bo 4 rojan hatin tetîlkirin

Eşber Ayaydın
04 Gulan 2026•Rojanekirin: 04 Gulan 2026
Li navçeyên Şanliurfayê Bîrecîk û Wêranşarê ji ber muesirbûna ji şert û mercên neyînî yên hewayê, dibistan ji bo 4 rojan hatin tetîlkirin.
Di daxuyaniya Walîtiyê da hat destnîşankirin ku li herêmê duh şert û mercên neyînî yên hewayê tesîra xwe nîşan da û wiha hat gotin:
"Ji bo temîrkirin û nûkirina xesara ji ber şert û mercên neyînî yên hewayê gihîşt avahî û baxçeyên dibistanan, li navçeyên me yên Bîrecîk û Wêranşarê hemû dibistan ji 5ê Gulana 2026an roja Sêşemê û pê va ji bo 4 rojan hatin tetîlkirin."