Li Agiriyê werzişvanên enduro û ATVyê li ser Çiyayê Tendûrek û Agiriyê ketin pêşbaziyê
Li Agiriyê 121 werzişvanên ku beşdarî Şampiyonaya SKIL Enduro ya Tirkiyeyê û ATVyê bûn, li ser Çiyayê Tendûrek û Agiriyê di parkûrên dijwar da ketin pêşbaziyê.
Abdullah Söylemez
05 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
photo: Türkiye Motosiklet Federasyonu / AA
Li Agiriyê werzişvanên enduro û ATVyê li ser Çiyayê Tendûrek û Agiriyê ketin pêşbaziyê
AĞRı
Di kordîneya Walîtiya Agiriyê û piştgiriya Wezareta Ciwanî û Werzişê da Federasyona Motosîkletê ya Tirkiyeyê Şampiyonaya Şampiyonaya SKIL Enduro ya Tirkiyeyê û ATVyê li dar xist û roja sêyemîn a şampiyonayê li navçeya Gîhadînê dewam kir.
121 werzişvan di parkûra Geliyê Mûradê û derdora Çemê Mûradê da ketin pêşbaziyê û welatiyan ew temaşe kirin.
Werzişvan ji vê derê ji parkûra zehmet û tîk ra derketin Çiyayê Tendûrekê yê ku raqima wê 3 hezar û 500 e û li derdora gola krater a li herêmê alaya Tirkiyeyê vekir û Sirûda Îstiqlalê xwend.
Werzişvanên Enduro û ATVyê ji quntarê Çiyayê Tendûrekê ra derbas bûn û gihîştin Qesra Îshaq Paşa ya li navçeya Dogubazîdê.
Werzişvan ji vê derê jî heta nêzî Gundê Topçatanê bûn û ji bo ku xwe bigihînin 3 hezar û 200 raqima Çiyayê Agiriyê, hewildaneke mezin dan.
Werzişvan gihîştin 3 hezar û 200 raqimî û li vê derê Walî Onder Bozkurt û rayedaran ew pêşwazî kirin.
Walî Bozkurt daxuyanî da rojnamegeran û diyar kir ku wan wekî bajarê Agiriyê mazûvaniya organîzasyoneke girîng kir û pêşbaziyan 3 rojan dewam kir û li 3 hezar û 200 raqima Çiyayê Agiriyê kuta bû.
Bozkurt destnîşan kir ku organîzasyon seba bajêr girîng e û wiha dewam kir, "Werziş bajaran dide nasîn û biratiyê xurt dike. Em dixwazin Agiriyê têxin navendeke girîng a turîzma werzişê. Pêvajoya 'Tirkiyeya Bêteror' jî di qadên turîzm û werzişê da firsendên nû bi xwe ra tîne."
Bozkurt daxuyand ku werzişvanên ku ji 22 bajarên cuda beşdarî bernameyê bûn, ji şampiyona û gelê Agiriyê razî bûn.