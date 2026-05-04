Li Agiriyê piştî ku berf heliya heywan derxistin mêrgan

Abdullah Söylemez
04 Gulan 2026•Rojanekirin: 04 Gulan 2026
Li Agiriyê cotkarên ku zivistaneke bi zehmet li dû xwe hiştin, piştî ku berf heliya heywanên xwe derxistin mêrg û zeviyan.
Li bajêr zivistan li gor salên dawîn dijwar derbas bû û cotkaran bi mehan heywanên xwed di tewleyan da xwedî kirin.
Piştî ku li deştê berf heliya û zevî heşîn bûn, cotkaran pez û dewarên xwe derxistin derva.
Eraziyên ku bi dengê pez û berxan şên bûn, dîmenên xweş derxistin holê.
Ji cotkaran Adem Çakmak ji nûçegihanê AAyê ra daxuyand li gor salên berê îsal li her derê zivistan bi zehmet derbas bû.
Çakmak got ew ê heywanên xwe bibin zozanê û wiha axivî: "Em ji Îdirê tên û niha diçin zozanê li Çiyayê Tendurekê. Rewşa hewayê nebaş e, em par hê zûtir çûbûn zozanê. Li çiyayan berf heye. Înşallah dema li zozanê baş derbas bibe."