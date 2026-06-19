Li Adiyemanê giravkên ku di hişkayiyê da li Bendava Ataturkê derketibûn holê, di binê avê da man

Ahmet Arslantaş
19 Hezîran 2026•Rojanekirin: 19 Hezîran 2026
Li Adiyemanê giravkên ku par ji ber hişkayiyê li Bendava Ataturkê derketibûn, îsal piştî barana zivistan û biharê, di binê avê da man.
Giravkên ku li navçeya Samsatê par ji ber hişkayiya derketin holê, ji ber ku asta ava bendavê gihîştiye qebareya xwe ya tam, ji ber çavan winda bûn.
Şaredarê Samsatê Halil Fırat ji nuçegihanê AAyê ra anî ziman ku baranê bereket ji herêmê ra aniye.
Firat got, "Girava ku em par li ser disekinîn îsal bi tevahî di bin avê da maye. Lingên tabelaya 'Samsat'ê yên bi dirêjahiya nêzîkî 6 metreyan jî di bin avê da ne. Ev nîşana baran û demsala bi bereket e."
Muhammet Emin Erdemê ku li Samsatê dijî, jî diyar kir ku wî qet berê asta ava bendavê ewqas bilind nedîtibû.
Erdem got, "Îsal îskele di bin avê da ma. Bilindbûna avê bandor li baxçe û hin erdên çandiniyê jî kir."