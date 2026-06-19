Dayika ku di 45 saliya xwe da lîse qedand, di heman rojê da bi keça xwe ra kêfxweşiya mezûnbûnê jiya

Sayim Harmancı
19 Hezîran 2026•Rojanekirin: 19 Hezîran 2026
Dayika ku di 45 saliya xwe da ji Navenda Perwerdeya Pîşeyî mezûn bû û keça wê ya ku dibistana navîn qedand, di heman rojê da kêfxweşiya mezûnbûnê jiyan.
Gulnaz Harmanciya dayika 4 zarokan ya ku li Taxa Bîçerê dijî, 4 sal berê ji bo temamkirina lîseyî, ku ji ber gelek sedeman nekarîbû biqedîne, xwe li Navenda Perwerdehiya Pîşeyî ya Yekîtiya Ode û Borseyan a Tirkiyeyê qeyd kir.
Harmanciya ku ji bo pêkanîna xewna xwe ya mezûnbûna lîseyê hewleke mezin da, piştî 4 salan perwerdehiya di Bernameya Hunerên Destan a Dekoratîf da, xwendina xwe ya lîseyê temam kir.
Harmanciya ku li navendê sertîfîkaya mezûniyetê wergirt, keça wê Firdevs Ecemê jî di heman rojê da ji Dibistana Navîn a Gaziyê mezûn bû.
Piştî merasimê, Harmanciya dayik, digel hevjîn û zarokê xwe, beşdarî merasima mezûnbûna keça xwe bûn û kêfxweşiya mezûnbûnê di heman rojê da bi zarokê xwe ra jiya.
Gulnaz Harmanciya ku ji xwe ra kiriye armanc jiyana xwe ya perwerdeyê bidomîne, dixwaze li zanîngehê perwerdeyê bibîne û bikeve Ezmûna Hilbijartina Personelên Kamûyê (KPSS) bibe.
Harmanciyê ji nuçegihanê AAyê ra anî ziman ku biryar daye perwerdeya xwe bidomîne û got, "Keça min a herî mezin hemşîre ye. Kurê min zanîngeh qedandiye. Zarokên min ên ku derbasî pola 5an û 8an bûne hene. Heta ji destên min were, ezê ji zarokên xwe ra bibim dayikeke nimûne."
Keça wê Firdevs Ecemê jî destnîşan kir ku kêfxweşiya wê yekê dijî ku bi dayika xwe ra di heman demê da mezûn bû û got, " Pêşî li dibistana dayika min, merasima mezûnbûnê çêbû û niha em li vir in. Merasimek li dibistana min heye. Ez bi diya xwe pir serbilind im."