Danerê Mewlida Kurdî Melayê Bateyî dê li Wanê di 7emîn Sempozyûma Kurdiyatê ya Navneteweyî da bê gotûbêjkirin

Ekip
12 Gulan 2026•Rojanekirin: 12 Gulan 2026
7emîn Sempozyûma Kurdiyatê ya Navneteweyî ku her sal ji aliyê Enstîtuya Zimanên Zindî ya Zanîngeha Wan Yuzuncu Yilê va tê lidarxistin, îsal 14-15ê Gulanê herdu rojên pêncşem û înê dê bê lidarxistin.
Enstîtuya Zimanên Zindî ya Zanîngeha Wan Yuzuncu Yilê ku her sal bi navê kesayetiyeke giring ji Wêjeya Kurdî sempozyûman li dar dixe û di warê zimanê Kurdî da xebatên akademîk ên giring dimeşîne, îsal dê bi mijara "Melayê Bateyî û Mîrasa Wî" ji Tirkiyeyê û welatên cuda gelek beşdaran bîne cem hev.
Di sempozyûmê da wê bal bo Melayê Bateyî bê kişandin ku yek ji helbestvanê giring ê Wêjeya Kurdî ya Klasîk e, herî bêtir bi Mewlida Kurdî tê nasîn û ji herêma Wan û Hekariyê derketiye.
Li gorî agahiya ku nûçegihanê AAyê ji endamê hîndekariyê yê Zanîngeha Wan Yuzuncu Yilê û Alîkarê Midûrê Enstîtuya Zimanên Zindî Doç. Dr. Yakup Aykaç sitand, di merasima vekirina sempozyumê da ku dê 14ê Gulanê roja pênşemê saet 10.00an, li Navenda Çandê ya Prof. Dr. Cengiz Andiç a Wanê çêbibe, ewê gelek beşdarên ji zanîngehê û dervayî zanîngehê cih bigirin.
- Gotarên vekirinê
Aykaç tekezî kir ku di sempozyûma ku Midûrê Enstîtuya Zimanên Zindî ya Zanîngeha Wan Yuzuncu Yilê Prof. Dr. Abdulhadî Timurtaş serokatiya lijneya wê ya lidarxistinê dike da, ewê gotarên vekirinê ji aliyê Serşêwirmenda Serokomar û Parlementera Wanê ya Serdema 23an û 24an a AK Partiyê Gulşen Orhan û Rektorê Zanîngeha Wan Yuzuncu Yilê Prof. Dr. Hamdullah Şevlî bên kirin.
- Mêvanê Rûmetê
Aykaç bal kişand ser wê yekê ku hîndekarê malnişîn Dr. Perwîz Cîhanî yê ku li Zanîngeha Artukluyê ya Mêrdînê û Zanîngeha Uppsala ders daye û yek ji kesayetiyên giring ên di warê lêkolînên Kurdî da ye ewê bibe mêvanê rûmetê yê sempozyumê.
- Beşdarên ji 6 welatên cuda ewê gotaran pêşkêş bikin
Di sempozyûma ku dê 2 rojan berdewam be da, di serî da Tirkiye ewê ji welatên weke Hollanda, Swîsre, Yûnanistan, Îran û Iraqê nêzîka 20 zanîngehan 45 akademisyen, zanyar, lêkoler û nivîskar derbarê Melayê Bateyî da gotaran pêşkêş bikin.